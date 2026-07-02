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МИД РФ: пресса Японии обсуждает доступность ракетных ударов по Владивостоку

Волосастов обратил внимание на публикации в Японии о зоне поражения ракет.

Источник: Комсомольская правда

Японские СМИ пишут, что Владивосток доступен для ударов в случае размещения в Японии дальнобойных ракет или появления на базах бомбардировщиков США. Об этом сообщил и.о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов.

Дипломат в интервью РИА Новости отметил, что подобные материалы зачастую сопровождаются комментариями о том, что в зоне возможного поражения оказываются Пекин, Пхеньян и Владивосток.

Волосастов отметил, что сложно однозначно оценить причины появления таких публикаций — идет ли речь о намеренном нагнетании напряженности или о следовании устоявшимся редакционным подходам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает развертывание американских ракетных систем средней и меньшей дальности в Японии как шаг, создающий прямую угрозу дальневосточным рубежам страны.

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