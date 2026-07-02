МИД РФ: пресса Японии обсуждает доступность ракетных ударов по Владивостоку

Дипломат в интервью РИА Новости отметил, что подобные материалы зачастую сопровождаются комментариями о том, что в зоне возможного поражения оказываются Пекин, Пхеньян и Владивосток.
Волосастов отметил, что сложно однозначно оценить причины появления таких публикаций — идет ли речь о намеренном нагнетании напряженности или о следовании устоявшимся редакционным подходам.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает развертывание американских ракетных систем средней и меньшей дальности в Японии как шаг, создающий прямую угрозу дальневосточным рубежам страны.