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NYT: оппозиционерку Марию Мачадо не пустили в Венесуэлу

Главу оппозиции Венесуэлы Марию Корину Мачадо, находящуюся в изгнании, не пустили на родину. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Она планировала вернуться в Венесуэлу из Панамы, чтобы принять участие в ликвидации последствий недавних землетрясений.

Главу оппозиции Венесуэлы Марию Корину Мачадо, находящуюся в изгнании, не пустили на родину. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Она планировала вернуться в Венесуэлу из Панамы, чтобы принять участие в ликвидации последствий недавних землетрясений.

Госпожа Мачадо хотела использовать остров Кюрасао как транзитный пункт, однако голландские власти отклонили ее запрос на въезд после того, как США отказались поручиться за политика.

Белый дом и Госдепартамент сочли действия лидера оппозиции несвоевременным «политическим трюком», способным дестабилизировать обстановку в Венесуэле.

В начале 2026 года военнослужащие США захватили бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли из страны. Временным руководителем Белый дом назначил вице-президента Делси Родригес. Госпожа Мачадо настаивает на немедленной передаче власти, так как ее коалиция, по мнению наблюдателей, выиграла выборы 2024 года.

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