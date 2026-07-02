В Черкассах прогремел взрыв

В Черкассах на Украине раздался взрыв, пишет украинское издание «Общественное».
В настоящее время в большинстве регионов Украины, включая Черкасскую область, объявлена воздушная тревога.
Украинские СМИ также передают сообщения о взрывах в Павлограде Днепропетровской области и в Сумах. Кроме того, взрывы слышны в Киеве.
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