Замглавы МИД: РФ пока не видит альтернатив миротворческой миссии ООН в Ливане

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия пока не видит достаточно эффективной альтернативы нынешней миротворческой миссии ООН в Ливане с учетом по-прежнему тревожных сигналов, поступающих от Секретариата всемирной организации. На это указал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов в комментарии «Известиям».
«Пока, насколько я понимаю, однозначного приятия альтернатив миссии ООН не существует. Здесь важно и понимание самого правительства этой страны, и сигналы, которые мы получаем изнутри секретариата, который связан с миротворчеством, — подчеркнул Алимов. — Не то чтобы они сильно себя любят и кроме себя никого эффективными не видят, но сигналы эти достаточно тревожные».
Формат дальнейшего присутствия сил ООН в Ливане находится на стадии обсуждения. Как пишут «Известия», ранее Совет Безопасности ООН попросил генсекретаря изучить варианты содействия безопасности и мониторинга «голубой линии» — временной границы между Ливаном и Израилем. В ответ Антониу Гутерриш предложил три сценария.
Согласно предложенным проектам, рассматривается размещение на границе как невооруженных наблюдателей, так и военных подразделений организации для их защиты. Такая инициатива должна полностью заменить Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ).
Однако российский дипломат обратил внимание, что «вряд ли какие-то альтернативные модели присутствия вооруженных сил внешних стран смогут быть столь же эффективными, как нынешняя миротворческая миссия ООН, которая работает в этой стране».
Миротворческая миссия в Ливане была создана после израильского вторжения в страну в 1978 году в соответствии с резолюцией СБ ООН. Ее мандат продлевается каждые полгода. В конце августа 2025 года срок действия мандата миротворцев ВСООНЛ был продлен до 31 декабря 2026 года, постановив начать упорядоченное и безопасное сокращение их численности на юге Ливана и вывод к 2027 году. Сейчас численность миротворческого контингента превышает 8 тыс. человек — это военнослужащие из 47 стран. Российские миротворцы в миссии не участвуют.