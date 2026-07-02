Замглавы МИД: РФ пока не видит альтернатив миротворческой миссии ООН в Ливане

Миротворческая миссия в Ливане была создана после израильского вторжения в страну в 1978 году в соответствии с резолюцией СБ ООН. Ее мандат продлевается каждые полгода. В конце августа 2025 года срок действия мандата миротворцев ВСООНЛ был продлен до 31 декабря 2026 года, постановив начать упорядоченное и безопасное сокращение их численности на юге Ливана и вывод к 2027 году. Сейчас численность миротворческого контингента превышает 8 тыс. человек — это военнослужащие из 47 стран. Российские миротворцы в миссии не участвуют.