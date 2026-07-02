В ряде российских аэропортов ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

В нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов, сообщили в Росавиации.
Речь идёт об аэропортах Нижнего Новгорода, Пскова, Ульяновска, Чебоксар и Ярославля.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Временные ограничения продолжают действовать также в аэропортах Саратова, Калуги и Тамбова.
Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО за 12 часов уничтожили 133 украинских беспилотника над территорией страны.
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