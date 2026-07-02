В Совфеде РФ оценили изменения в подходе США к урегулированию конфликта на Украине

Изменения в позиции США по урегулированию на Украине пока сводятся в основном к корректировке риторики, без заметных практических шагов. Об этом в интервью заявил зампред Совфеда РФ Константин Косачев.
Дипломат уточнил, что после встречи стран G7 в Эвиан-ле-Бен со стороны США появилась иная тональность заявлений.
«Но, насколько я могу судить по имеющейся у меня информации, пока это риторика, то есть нет каких-то практических действий с американской стороны», — сказал он в интервью ТАСС.
Косачев подчеркнул, что в текущей ситуации наблюдается определенный откат, однако говорить о переходе к принципиально новой политике пока преждевременно.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не рассматривают себя как нейтральную сторону в переговорах между Россией и Украиной.
После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Макрон не может быть «адвокатом» Вашингтона.