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В Совфеде РФ оценили изменения в подходе США к урегулированию конфликта на Украине

Косачев: изменения в позиции США по Украине пока ограничены риторикой.

Источник: Комсомольская правда

Изменения в позиции США по урегулированию на Украине пока сводятся в основном к корректировке риторики, без заметных практических шагов. Об этом в интервью заявил зампред Совфеда РФ Константин Косачев.

Дипломат уточнил, что после встречи стран G7 в Эвиан-ле-Бен со стороны США появилась иная тональность заявлений.

«Но, насколько я могу судить по имеющейся у меня информации, пока это риторика, то есть нет каких-то практических действий с американской стороны», — сказал он в интервью ТАСС.

Косачев подчеркнул, что в текущей ситуации наблюдается определенный откат, однако говорить о переходе к принципиально новой политике пока преждевременно.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не рассматривают себя как нейтральную сторону в переговорах между Россией и Украиной.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Макрон не может быть «адвокатом» Вашингтона.

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