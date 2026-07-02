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Иностранцы без виз смогут приехать во Владивосток для участия в ВЭФ-2026

Безвизовый режим для участников форума вводится на основании отдельного распоряжения Правительства РФ.

Источник: Аргументы и факты

Иностранные граждане и лица без гражданства смогут въехать в Россию и находиться в ней без оформления виз с 28 августа по 6 сентября 2026 года в связи с участием в XI Восточном экономическом форуме. Соответствующее решение приняло Правительство РФ, что подтверждается официальным распоряжением, опубликованным в медиасообщении ТАСС.

XI Восточный экономический форум запланирован на период с 1 по 4 сентября 2026 года и состоится во Владивостоке. Основными темами рабочей программы станут технологии, международное сотрудничество и вопросы качества жизни людей.

Безвизовый порядок для гостей ВЭФ действует с 2015 года: тогда президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранным гражданам посещать форум без оформления виз. Ежегодно Кабмин издаёт документ, в котором уточняются конкретные временные рамки пребывания участников в России в связи с их участием в форуме.