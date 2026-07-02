Иностранцы без виз смогут приехать во Владивосток для участия в ВЭФ-2026

Иностранные граждане и лица без гражданства смогут въехать в Россию и находиться в ней без оформления виз с 28 августа по 6 сентября 2026 года в связи с участием в XI Восточном экономическом форуме. Соответствующее решение приняло Правительство РФ, что подтверждается официальным распоряжением, опубликованным в медиасообщении ТАСС.