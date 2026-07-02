Встреча делегаций США и Ирана состоится после похорон Али Хаменеи

Раунд непрямых переговоров представителей США и Ирана состоится после похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
Прощание с Али Хаменеи состоится 4−9 июля. С 4 по 6 июля в Тегеране пройдет прощальная церемония и похоронная процессия, в городе Куме — 7 июля, в иракских городах Неджеф и Кербела — 8 июля. Погребение пройдет 9 июля в Мешхеде.
Иранская делегация в среду провела две встречи в Дохе с представителями Катара и Пакистана по вопросу реализации пунктов меморандума, подписанного Тегераном и Вашингтоном, сообщал ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
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