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Отловленного во Владивостоке медведя вернули в тайгу

Самку гималайского медведя, отловленную накануне во Владивостоке, вернули в тайгу. Об этом рассказали в правительстве Приморского края.

Самку гималайского медведя, отловленную накануне во Владивостоке, вернули в тайгу. Об этом рассказали в правительстве Приморского края.

«После марафонного заплыва через акваторию Амурского залива и последующего отдыха под присмотром ветеринаров, медведица вернулась в тайгу», — говорится в сообщении властей в Telegram-канале.

Как пишет РИА Новости, в среду, 1 июля, в соцсетях появилось видео, на котором медведь забился в угол у ограждения возле яхт-клуба в районе Эгершельд и бросается на забор.

В правительстве региона сообщили агентству, что медведь переплыл через Амурский залив. Вскоре его поймали и отправили в реабилитационный центр на осмотр.

Ранее заместитель директора информационно-аналитического центра охотконтроля при Министерстве природных ресурсов и экологии Алексей Вайсман рассказал, что одна из главных опасностей при встрече с медведем в лесу — внезапное появление человека на очень близком расстоянии.