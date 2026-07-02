Отловленного во Владивостоке медведя вернули в тайгу

Самку гималайского медведя, отловленную накануне во Владивостоке, вернули в тайгу. Об этом рассказали в правительстве Приморского края.
«После марафонного заплыва через акваторию Амурского залива и последующего отдыха под присмотром ветеринаров, медведица вернулась в тайгу», — говорится в сообщении властей в Telegram-канале.
Как пишет РИА Новости, в среду, 1 июля, в соцсетях появилось видео, на котором медведь забился в угол у ограждения возле яхт-клуба в районе Эгершельд и бросается на забор.
В правительстве региона сообщили агентству, что медведь переплыл через Амурский залив. Вскоре его поймали и отправили в реабилитационный центр на осмотр.
Ранее заместитель директора информационно-аналитического центра охотконтроля при Министерстве природных ресурсов и экологии Алексей Вайсман рассказал, что одна из главных опасностей при встрече с медведем в лесу — внезапное появление человека на очень близком расстоянии.