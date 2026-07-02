Делегация Башкирии прибыла в Абхазию

«Абхазия — стратегический союзник Российской Федерации, а для Башкортостана это братская республика, с которой нас связывают очень теплые отношения, и надёжный партнёр, — сказал Радий Хабиров. — В мае мы запустили прямой рейс между Уфой и Сухумом. Это важный импульс для развития туристической сферы и, конечно, деловых связей. Очень этого ждём. Кроме туризма мы укрепляем сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной, других сферах».
В рамках визита делегации Башкирии планируется встреча Радия Хабирова с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Братские республики подпишут новое соглашение — Уфа и Сухум станут городами-побратимами.
Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкирия и Абхазия расширят сотрудничество в торговле, науке и туризме.