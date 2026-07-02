Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делегация Башкирии прибыла в Абхазию

Делегация Башкирии, которую возглавляет глава республики Радий Хабиров, прибыла в Абхазию. Хабиров сообщил, что впервые делегация региона прилетела в обновленный аэропорт Сухума прямым рейсом из Уфы.

«Абхазия — стратегический союзник Российской Федерации, а для Башкортостана это братская республика, с которой нас связывают очень теплые отношения, и надёжный партнёр, — сказал Радий Хабиров. — В мае мы запустили прямой рейс между Уфой и Сухумом. Это важный импульс для развития туристической сферы и, конечно, деловых связей. Очень этого ждём. Кроме туризма мы укрепляем сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной, других сферах».

В рамках визита делегации Башкирии планируется встреча Радия Хабирова с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Братские республики подпишут новое соглашение — Уфа и Сухум станут городами-побратимами.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкирия и Абхазия расширят сотрудничество в торговле, науке и туризме.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше