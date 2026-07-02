Косачев: ЕС будет сложно найти приемлемого для России переговорщика

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Европейскому союзу будет сложно найти подходящего кандидата для переговоров с Россией, поскольку этот человек не должен ассоциироваться с антироссийской политикой. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
«Это [возможные переговоры], конечно же, должно подразумевать, что с той стороны будет человек, отвечающий двум требованиям: с одной стороны, он должен иметь достаточный авторитет в Европе, а с другой — он должен иметь достаточный авторитет у нас, в России, а значит, он не должен ассоциироваться с той прежней, как минимум — ошибочной, как максимум — преступной политикой, которую Европейский союз исповедовал все последние годы по отношению к нашей стране, в том числе в контексте украинского кризиса. И найти такого человека — это задача очень сложная», — считает сенатор.
Косачев напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил об экс-канцлере ФРГ Герхарде Шредере как о предпочтительной кандидатуре для возможных переговоров между Европейским союзом и Россией, но ЕС это предложение проигнорировал, считая политика «недостаточно авторитетным». «Попробуйте найти такого европейского политика, который бы стал достаточно авторитетным для нас, но при этом не разделял бы ответственность за действия нынешних европейских политиков. Я подозреваю, что для Европы эта задача окажется нерешаемой», — заключил он.