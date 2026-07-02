Косачев: ЕС будет сложно найти приемлемого для России переговорщика

«Это [возможные переговоры], конечно же, должно подразумевать, что с той стороны будет человек, отвечающий двум требованиям: с одной стороны, он должен иметь достаточный авторитет в Европе, а с другой — он должен иметь достаточный авторитет у нас, в России, а значит, он не должен ассоциироваться с той прежней, как минимум — ошибочной, как максимум — преступной политикой, которую Европейский союз исповедовал все последние годы по отношению к нашей стране, в том числе в контексте украинского кризиса. И найти такого человека — это задача очень сложная», — считает сенатор.