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В Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА

На территории Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

На территории Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Ранее стало известно, что в нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

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