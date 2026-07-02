Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Ленинградской областью сбили четыре беспилотника

Над территорией Ленинградской области уничтожили четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Над территорией Ленинградской области уничтожили четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В настоящее время над Ленинградской областью сбиты четыре БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он в Telegram-канале.

В регионе объявлена опасность атаки беспилотников.

Ранее стало известно, что в нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше