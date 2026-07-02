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Трамп заявил, что Куба движется в направлении США

Американский лидер Дональда Трамп заявил, что Куба движется в направлении Соединённых Штатов.

Американский лидер Дональда Трамп заявил, что Куба движется в направлении Соединённых Штатов.

«Говоря о Кубе, после многих, многих десятилетий, она идёт к нам», — сказал Трамп в ходе посещения Президентской библиотеки Теодора Рузвельта в Медоре.

Ранее президент США допустил проведение в отношении Кубы операции по сценарию Венесуэлы.

В начале июня он говорил, что Вашингтон планирует сменить государственный строй на Кубе.

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