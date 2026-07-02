Боец Алтай: ВС РФ лишают ВСУ возможности подвозить снабжение в Константиновку

МАРИУПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Операторы ударных дронов Южной группировки войск нарушают поставки продовольствия и боеприпасов ВСУ в Константиновку, уничтожая украинские дроны-доставщики на земле и в небе. Об этом рассказал ТАСС оператор БПЛА батальона специального назначения группировки с позывным Алтай.
«Противник очень активно использует для своей логистики поставки провизии и боекомплекта в Константиновку, комплексы НРТК, использует тяжелые дроны “Баба-яга”. Все это мы выявляем и уничтожаем. Пехота противника остается без подвоза», — сказал боец.
Алтай добавил, что дроны их подразделения также активно наносят удары по значимой транспортной артерии ВСУ — дороге Дружковка — Константиновка. Тем самым российские военные лишают противника не только путей снабжения, но и возможности завоза живой силы в город.