CBS: забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам предъявили восемь обвинений

Руферам из России Ивану Биркусу и Ангелине Николау, которые забрались на шпиль небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, предъявили восемь обвинений, сообщает CBS News со ссылкой на источники.
«Каждому из них предъявлены обвинения в краже со взломом, создании угрозы безопасности, преступном причинении вреда, нарушении местного законодательства, хранении орудий взлома, преступном вмешательстве, незаконном проникновении и нарушении общественного порядка», — говорится в материале.
Телеканал напоминает, что до этого пара уже забиралась на небоскрёб Merdeka 118 в Малайзии, высота которого составляет 677 м.
Ранее сообщалось, что пара руферов из России забралась на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Reuters пишет, что перфоманс был «тщательно продуманным предложением руки и сердца».