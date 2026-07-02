Число уничтоженных над Ленобластью беспилотников возросло до шести

Число уничтоженных над Ленинградской областью беспилотников увеличилось до шести, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«В настоящее время над Ленинградской областью сбиты шесть БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он в Telegram-канале.
Ранее Дрозденко сообщал о четырёх сбитых дронах. В регионе объявлена опасность атаки беспилотников.
Также стало известно, что в нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
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Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.Читать дальше