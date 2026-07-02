В МИД РФ сообщили об обсуждении в японских СМИ ракетной доступности Владивостока

Японские СМИ обсуждают доступность Владивостока для ударов при появлении у страны ракет и американских бомбардировщиков. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил исполняющий обязанности представителя МИД РФ в городе Евгений Волосастов.
— Любая публикация в японской прессе о постановке на дежурство дальнобойных крылатых ракет или появлении американских бомбардировщиков сопровождается комментарием, что для ударов стали доступны «китайский Пекин, северокорейский Пхеньян и российский Владивосток», — сказал дипломат.
Он добавил, что на данный момент сложно определить, сознательно ли издания нагнетают обстановку или СМИ работают согласно указаниям властей, передает РИА Новости.
До этого аналитики издания NetEase утверждали, что японские вооруженные силы отстают от российских по основным параметрам — от количества танков до наличия стратегической авиации и ядерного оружия.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что руководство Японии запретило журналистам, аккредитованным в России, освещать атаку ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске.