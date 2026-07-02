ТАСС: на Украине усилили темпы насильственной мобилизации священников УПЦ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине за июнь насильно мобилизовали не менее 10 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), что примерно в два раза больше, чем в среднем за каждый из предыдущих месяцев. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.
1 июня сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ в Кировоградской области и насильно мобилизовали священника канонической церкви в Кировоградской области. 4 июня сотрудники военкомата похитили священника в Хмельницкой области. 5 июня был насильно мобилизован священник в Волынской области, 7 июня — в Одессе, 10 июня — снова в Хмельницкой области, 12 июня — в Киеве, 13 июня — в Луцке Волынской области, 22 июня — в Винницкой области, 24 июня — в Ровненской области, 26 июня — в Винницкой области.
При этом, согласно подсчетам ТАСС, с января по май 2026 года были мобилизованы не менее 25 священников УПЦ, то есть в среднем пять человек в месяц. Таким образом, в июне сотрудники военкоматов мобилизовали в два раза больше священников УПЦ. Ранее периодически появлялась информация о том, что после общественного резонанса насильно мобилизованных священников отпускали, однако в июне подобных случаев не было. О судьбе захваченных ТЦК священников ничего не известно, скорее всего, они были отправлены в учебные центры ВСУ.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В стране священнослужители не освобождаются от всеобщей мобилизации, если подпадают под нее по возрасту и состоянию здоровья. Однако в конце 2024 года украинский кабмин разрешил предоставлять бронь священникам «критически важных религиозных организаций», а в начале июня 2025 года Госслужба по этнополитике и свободе совести утвердила список более чем 7,7 тыс. таких организаций. Местные СМИ сразу обратили внимание, что в нем, за несколькими исключениями, нет общин и приходов канонической УПЦ, однако широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви и даже религиозные организации с сомнительной репутацией. Как поясняли в Госслужбе, решение о включении религиозных организаций в перечень критически важных принималось на основе «специальных критериев».