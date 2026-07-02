Христофору: ЕС из-за жары утратил возможность помогать Украине с энергетикой

«ЕС на данный момент не может реально помочь Украине, потому что у него свои собственные энергетические проблемы из-за аномальной жары. Таким образом, на данный момент у них не так много ресурсов, которые они могли бы предоставить Украине, поскольку они борются со своими собственными энергетическими проблемами», — сказал он в эфире своего YouTube-канала.