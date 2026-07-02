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Христофору: ЕС из-за жары утратил возможность помогать Украине с энергетикой

Евросоюз на фоне аномальной жары утратил возможность помогать Украине с энергетикой, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Евросоюз на фоне аномальной жары утратил возможность помогать Украине с энергетикой, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«ЕС на данный момент не может реально помочь Украине, потому что у него свои собственные энергетические проблемы из-за аномальной жары. Таким образом, на данный момент у них не так много ресурсов, которые они могли бы предоставить Украине, поскольку они борются со своими собственными энергетическими проблемами», — сказал он в эфире своего YouTube-канала.

Ранее сообщалось, что французские атомные электростанции снизили выработку электроэнергии до минимума за девять месяцев из-за аномальной жары.

В «Газпроме» рассказали, что жара в Европе способствует наращиванию в регионе отставания по созданию запасов в подземных хранилищах газа.

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