Трамп: Куба движется в направлении США

В последние месяцы администрация Трампа усилила политическое и экономическое давление на Гавану. В январе президент США подписал указ, который позволяет вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Кроме того, он объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей угрозой национальной безопасности США со стороны острова.