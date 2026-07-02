Трамп: Куба движется в направлении США

«И, говоря о Кубе: спустя многие, многие десятилетия она движется в нашу сторону», — сказал американский лидер.
Трамп не уточнил, что именно подразумевает под данным утверждением.
Ранее в интервью Axios глава Белого дома допустил возможность проведения в отношении Кубы операции, аналогичной действиям Вашингтона против Венесуэлы.
В последние месяцы администрация Трампа усилила политическое и экономическое давление на Гавану. В январе президент США подписал указ, который позволяет вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Кроме того, он объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей угрозой национальной безопасности США со стороны острова.