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Трамп: Куба движется в направлении США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба движется в сторону Соединенных Штатов. Об этом он сообщил в ходе мероприятия в штате Северная Дакота.

Источник: Reuters

«И, говоря о Кубе: спустя многие, многие десятилетия она движется в нашу сторону», — сказал американский лидер.

Трамп не уточнил, что именно подразумевает под данным утверждением.

Ранее в интервью Axios глава Белого дома допустил возможность проведения в отношении Кубы операции, аналогичной действиям Вашингтона против Венесуэлы.

В последние месяцы администрация Трампа усилила политическое и экономическое давление на Гавану. В январе президент США подписал указ, который позволяет вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Кроме того, он объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей угрозой национальной безопасности США со стороны острова.

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