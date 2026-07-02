Дополнительные ограничения введены в аэропортах Геленджика и Краснодара

Дополнительные временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара.
Об этом сообщили в Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Кроме того, аэропорты Нижнего Новгорода, Пскова, Ульяновска, Чебоксар, Ярославля, Саратова, Калуги и Тамбова приостановили обслуживание рейсов.
Ранее на территории Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников.
Губернатор региона Александр Дрозденко заявил об уничтожении шести дронов.
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