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Дополнительные ограничения введены в аэропортах Геленджика и Краснодара

Дополнительные временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара.

Дополнительные временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара.

Об этом сообщили в Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Кроме того, аэропорты Нижнего Новгорода, Пскова, Ульяновска, Чебоксар, Ярославля, Саратова, Калуги и Тамбова приостановили обслуживание рейсов.

Ранее на территории Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников.

Губернатор региона Александр Дрозденко заявил об уничтожении шести дронов.

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