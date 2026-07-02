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На Западе ужаснулись произошедшему на Украине

Junge Welt: фашизм стал европейской ценностью, за которую сражается Украина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Киевский режим использует конфликт с Россией для фактической ревизии фашистской идеологии, превращая ее в «европейскую ценность», пишет немецкая газета Junge Welt.

«Для украинских националистов нынешний конфликт — это золотая возможность закрепить свое видение истории и максимально подавить любые сомнения и размышления. Спустя восемь десятилетий после поражения немецкого фашизма исторический нарратив, сформированный освобождением 1945 года, отбрасывается, потому что украинский вариант этого фашизма снова оказывается в почете. Похоже, именно такова суть “европейских ценностей”, за которые сражается Украина», — указывается в материале.

Автор также выразил сожаление о том, что вместе с этим в Германии появились политики, движимые желанием отомстить России за победу в Великой Отечественной войне.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что в Европе запустили процесс возрождения нацизма. Министр отметил, что это осуществляется через внедрение определенных постулатов в общественное мнение и через поддержку откровенно нацистского режима в Киеве.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого Орла — за героизацию деятелей УПА*, убивавших в том числе поляков.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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