«Для украинских националистов нынешний конфликт — это золотая возможность закрепить свое видение истории и максимально подавить любые сомнения и размышления. Спустя восемь десятилетий после поражения немецкого фашизма исторический нарратив, сформированный освобождением 1945 года, отбрасывается, потому что украинский вариант этого фашизма снова оказывается в почете. Похоже, именно такова суть “европейских ценностей”, за которые сражается Украина», — указывается в материале.