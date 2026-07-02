«Практически любая публикация в японской прессе о постановке на дежурство новых дальнобойных крылатых ракет или появлении на местных авиабазах американских бомбардировщиков сопровождается комментарием, что теперь для ударов стали доступны “китайский Пекин, северокорейский Пхеньян и российский Владивосток”, — сказал дипломат РИА “Новости”.
Волосастов отметил, что сложно сказать, идёт ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или же о работе по шаблону, спущенному сверху. Однако, по его словам, не замечать такие комментарии невозможно.
Ранее Life.ru писал, что Мария Захарова пообещала ответ на размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Японии, назвав это прямой угрозой дальневосточным рубежам России. Она подчеркнула, что Москва примет компенсирующие меры для обеспечения безопасности.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.