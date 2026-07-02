Die Weltwoche: Украина доводит до разорения европейских «папиков»

По оценкам издания, в европейских странах «денег не хватает повсюду», однако для киевских властей «они, как по волшебству, всегда находятся». При этом речь идет о «правительстве, которое даже не знает, сколько дыр ему предстоит залатать, не говоря уже о том, откуда взять на это деньги». В этой связи журнал сравнивает Украину с «дорогой подружкой», а европейские страны — с «потерявшими голову папиками», которых она «доводит до разорения».