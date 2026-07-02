ЖЕНЕВА, 1 июля. /ТАСС/. Растущие расходы европейских стран на поддержку Украины делают ее «дорогой подружкой», а государства Европы — «папиками», которых она доводит до разорения. Такое сравнение приводится в материале швейцарского журнала Die Weltwoche.
По оценкам издания, в европейских странах «денег не хватает повсюду», однако для киевских властей «они, как по волшебству, всегда находятся». При этом речь идет о «правительстве, которое даже не знает, сколько дыр ему предстоит залатать, не говоря уже о том, откуда взять на это деньги». В этой связи журнал сравнивает Украину с «дорогой подружкой», а европейские страны — с «потерявшими голову папиками», которых она «доводит до разорения».
Weltwoche отмечает, что в семье советских народов украинцы не пользовались хорошей репутацией, поскольку считались «алчными и скупыми». По мнению издания, теперь это могут почувствовать и в Западной Европе. Журнал напоминает, что недавно министр обороны Украины Михаил Федоров потребовал выделения новых миллиардов евро в качестве военной помощи накануне саммита НАТО.
При этом Weltwoche отмечает, что общий объем помощи Киеву уже достиг €300 млрд, как ранее сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Издание подчеркивает, что с учетом возможного нового транша объем поддержки Украины будет сопоставим с годовым бюджетом правительства Германии.