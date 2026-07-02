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Дисен: расширение западных военных блоков приведёт к уничтожению Украины

Расширение западных военных блоков приведёт к уничтожению Украины, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен.

Расширение западных военных блоков приведёт к уничтожению Украины, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен.

«Архитектура безопасности, учитывающая также российские интересы, позволила бы вывести Украину с линии фронта в расколотой Европе и положить конец конфликту. Расширение военных блоков с нулевой суммой и лозунги “мир через силу” — это рецепт войны и уничтожения Украины», — написал он в X.

Таким образом эксперт отреагировал на призыв немецкого депутата от фракции «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла к миру с Москвой и новому европейскому порядку.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что приемлемым для Москвы переговорщиком от Европы станет тот, кто «не наговорил и не сделал гнусностей» в отношении России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Евросоюз пока ограничивается спекуляциями относительно кандидатуры возможного переговорщика с Россией.

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