Дисен: расширение западных военных блоков приведёт к уничтожению Украины

«Архитектура безопасности, учитывающая также российские интересы, позволила бы вывести Украину с линии фронта в расколотой Европе и положить конец конфликту. Расширение военных блоков с нулевой суммой и лозунги “мир через силу” — это рецепт войны и уничтожения Украины», — написал он в X.