Матвиенко заявила, что считает оптимальным возраст молодёжи до 35 лет

«Мне кажется, оптимальное решение — до 35 лет, но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше-пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей. Состояться в профессии и потом уже переходить в другую возрастную категорию», — цитирует Матвиенко РИА Новости.