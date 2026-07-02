Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Дисен: расширение военных блоков Запада приведет к разрушению Украины

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии считает, что новая архитектура безопасности, которая будет учитывать интересы России, позволит «положить конец конфликту».

СТОКГОЛЬМ, 2 июля. /ТАСС/. Расширение западных военных блоков приведет к разрушению Украины. Такое мнение 1 июля выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен, комментируя призыв к миру с Россией сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы.

«Расширение военных блоков с нулевой суммой и лозунги “мир через силу” — это рецепт войны и разрушения Украины», — написал он в X. Дисен считает, что новая архитектура безопасности, которая будет учитывать интересы РФ, позволит «положить конец конфликту».

В МИД РФ неоднократно заявляли, что НАТО ведет работу по расширению контингентов альянса в странах Балтии и их развертыванию в Финляндии. Вступление республики и Швеции в Североатлантический альянс привело к дополнительному обострению ситуации.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше