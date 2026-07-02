Эксперт Дисен: расширение военных блоков Запада приведет к разрушению Украины

СТОКГОЛЬМ, 2 июля. /ТАСС/. Расширение западных военных блоков приведет к разрушению Украины. Такое мнение 1 июля выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен, комментируя призыв к миру с Россией сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы.
«Расширение военных блоков с нулевой суммой и лозунги “мир через силу” — это рецепт войны и разрушения Украины», — написал он в X. Дисен считает, что новая архитектура безопасности, которая будет учитывать интересы РФ, позволит «положить конец конфликту».
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