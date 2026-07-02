ЕП пригрозил Албании срывом переговоров по вступлению в ЕС из-за проекта Кушнера

В Албании уже почти месяц продолжаются массовые протесты, получившие название «фламинго-революция». Граждане вышли на улицы для защиты уникальных природных зон, где обитают фламинго, черепахи и протекает дельта одной из самых нетронутых рек Европы. В крупнейшей акции приняли участие около 250 тыс. человек.