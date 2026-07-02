Благоустройство участка проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» в районе Предмостной площади выполнено на 40%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Состоялась выездная проверка хода благоустройства проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» на участке от дома № 163 до Предмостной площади.
Благоустройство ведется в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Работы проводятся в районе Предмостной площади на пешеходной зоне по нечетной стороне. Чтобы территория стала комфортнее для прогулок, на участке от транспортного кольца до остановки «Юбилейной» обустроят тротуар и приведут в порядок дорогу-дублер, отмечает пресс-служба мэрии.
Подрядчику предстоит заасфальтировать сам проезд, на тротуарах выложить брусчатку, провода убрать под землю, старые опоры и светильники заменить на современные. Рабочие установят лавочки и урны. Также в планах — работа по озеленению участка, будет высажено 125 крупномерных деревьев, 390 кустарников, а также сформирована живая изгородь.
В настоящее время рабочие демонтировали старый асфальт, установили бортовой камень и уложили первый слой дорожного покрытия на проезжей части и в парковочных карманах. На тротуарах укладывают новую брусчатку, роют траншеи под линии освещения. Также дорожники укладывают верхний слой покрытия на площади перед зданием Матросова, 4. Работы выполнены на 40%, рабочие идут в срок. Но, как показала проверка, есть отдельные замечания.
«Несмотря на хорошую динамику, есть замечания по культуре выполнения работ. Мы выдали несколько предписаний, подрядчик обещал устранить их в течение пары дней. Были замечания по ремонту лестниц, примыкающих к проспекту, нашли решение в процессе сегодняшней проверки. Обсудили вопрос понижения входных групп у коммерческих объектов, есть трудности с размещением пешеходных дорожек. Будем прорабатывать возможность заключения соглашений для их продления на придомовых территориях», — прокомментировала руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова.
Также будет отремонтирован проезд, ведущий к кинотеатру «Эпицентр» и тротуары рядом с ним.