Благоустройство участка проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» в районе Предмостной площади выполнено на 40%

«Несмотря на хорошую динамику, есть замечания по культуре выполнения работ. Мы выдали несколько предписаний, подрядчик обещал устранить их в течение пары дней. Были замечания по ремонту лестниц, примыкающих к проспекту, нашли решение в процессе сегодняшней проверки. Обсудили вопрос понижения входных групп у коммерческих объектов, есть трудности с размещением пешеходных дорожек. Будем прорабатывать возможность заключения соглашений для их продления на придомовых территориях», — прокомментировала руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова.