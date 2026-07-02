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В ДТП в Свердловской области погибли четыре человека, двое пострадали

При столкновении двух легковых автомобилей в городе Каменск-Уральский Свердловской области погибли четыре человека, ещё двое пострадали.

При столкновении двух легковых автомобилей в городе Каменск-Уральский Свердловской области погибли четыре человека, ещё двое пострадали.

Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Лермонтова. По предварительным данным, водитель Infiniti при развороте не предоставил преимущество в движении и столкнулся с ВАЗ-2110, двигавшимся во встречном направлении.

«В результате ДТП водитель и три пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью, погибли на месте. Ещё два человека пострадали, им оказывается медицинская помощь», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По факту ДТП проводится расследование.

Ранее в городском округе Орехово-Зуево Московской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека.