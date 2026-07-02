«Есть такие таблетки, которые имитируют сердечный приступ. И невозможно доказать, что человек умер от яда, а не от реального сердечного приступа… То есть, если бы всерьёз захотели Зеленского отстранить, то, как бы он ни закусывался, против него всё равно нашли бы рычаги воздействия. Просто он пока вполне справляется с теми целями и задачами, которые поставил перед Украиной Запад. Он не мешает», — сказал Безпалько.