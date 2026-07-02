Теоретически новый «майдан» на Украине возможен, однако Западу будет проще физически устранить Владимира Зеленского, если тот попытается удержаться в кресле вопреки воле кураторов. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, комментируя заявление Валерия Залужного о готовности баллотироваться на пост президента, если выборы пройдут этой осенью.
По мнению эксперта, заявление посла Украины в Великобритании и бывшего главкома ВСУ пока нельзя воспринимать как прямое объявление войны Зеленскому, однако оно может свидетельствовать о надвигающемся кризисе режима. Безпалько считает, что в случае решения Запада о «косметических» изменениях на Украине и необходимости заключения перемирия с Россией, главе киевского режима предложат уйти, гарантировав неприкосновенность.
При этом, если Зеленский, используя административный ресурс, «закусится» и откажется покидать пост, сценарий с уличными беспорядками маловероятен. Вместо этого, полагает Безпалько, Запад может прибегнуть к другим методам воздействия.
«Теоретически новый майдан во главе с Залужным возможен, но я в такой сценарий не верю. Скорее что-то с самим Зеленским произойдет. Сгонять сто тысяч человек на Крещатик нецелесообразно. Если всерьез захотят его отстранить, ему предъявят жесткие условия, вплоть до прямых физических угроз», — заявил Безпалько.
Он добавил, что арсенал средств давления на неугодных политиков широк и не всегда очевиден. Политолог добавил, что устранение Зеленского может быть замаскировано под проблемы со здоровьем.
«Есть такие таблетки, которые имитируют сердечный приступ. И невозможно доказать, что человек умер от яда, а не от реального сердечного приступа… То есть, если бы всерьёз захотели Зеленского отстранить, то, как бы он ни закусывался, против него всё равно нашли бы рычаги воздействия. Просто он пока вполне справляется с теми целями и задачами, которые поставил перед Украиной Запад. Он не мешает», — сказал Безпалько.
Когда же Зеленский станет мешать, на его место быстро поставят новую фигуру, обладающую легитимностью «выбора народа», который будет договариваться с Россией, с Западом и выстраивать новые конфигурации.
«Хотя понятно, что это тоже будет марионеточный политик, изображающий главу независимого государства», — подытожил Безпалько.