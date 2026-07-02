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В Иркутске прошел митинг, посвященный Дню ветеранов боевых действий

Иркутск, НИА-Байкал — На иркутской «Аллее Памяти» у монумента «Дед, Отец, Сын» прошел митинг, посвященный Дню ветеранов боевых действий.

Источник: НИА Байкал

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Иркутской области Андрей Южаков, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров, депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен, мэр Иркутска Руслан Болотов и его советник, ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Евгений Косолапов, представители Иркутской епархии, ветеранских и молодежных организаций, студенты и школьники.

«Мы преклоняемся перед мужеством, стойкостью и подвигами ветеранов. Под присягой вы служили на самых разных рубежах, отстаивали право нашей страны на мирную жизнь. Для вас никогда не стояли вопросы “зачем” и “почему” — вы всегда с честью исполняли свой долг в горячих точках. К сожалению, многих уже нет с нами. Ваша задача как наследников победителей — гордо нести знамя доблести и чести, равняться на героев, быть примером для молодых и надежным тылом для иркутян, которые сегодня на передовой. Скорейшей нам Победы!», — обратился к участникам митинга Руслан Болотов.

«Мы находимся в знаковом месте. Монумент “Дед, Отец, Сын” напоминает о заслугах сразу трех поколений иркутян: воинов-интернационалистов, служивших в Афганистане, участников контртеррористических действий на Северном Кавказе и бойцов СВО. Вечная память павшим за независимость Родины. Мы гордимся теми, кто сегодня продолжает их славные традиции», — отметил Сергей Тен.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, митинг завершился возложением гирлянды и цветов к памятнику.

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