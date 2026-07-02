В Иркутске прошел митинг, посвященный Дню ветеранов боевых действий

«Мы преклоняемся перед мужеством, стойкостью и подвигами ветеранов. Под присягой вы служили на самых разных рубежах, отстаивали право нашей страны на мирную жизнь. Для вас никогда не стояли вопросы “зачем” и “почему” — вы всегда с честью исполняли свой долг в горячих точках. К сожалению, многих уже нет с нами. Ваша задача как наследников победителей — гордо нести знамя доблести и чести, равняться на героев, быть примером для молодых и надежным тылом для иркутян, которые сегодня на передовой. Скорейшей нам Победы!», — обратился к участникам митинга Руслан Болотов.