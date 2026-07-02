Забравшимся на Empire State Building руферам предъявлено восемь обвинений

Ангелина Николау и Иван Биркус родились в Москве. Последние несколько лет они живут в США. Первое совместное восхождение они совершили в 2016 году. В разные годы Иван Биркус взбирался на Эйфелеву башню в Париже и главное здание МГУ в Москве. Вместе они поднимались на вершину небоскреба Goldin Finance 117 в Тяньцзине. В 2024 году вышел посвященный им документальный фильм «Skywalkers: История одной пары».