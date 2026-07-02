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Забравшимся на Empire State Building руферам предъявлено восемь обвинений

Российским руферам, которые забрались на шпиль Empire State Building, предъявлено восемь обвинений, передает ABC News. В их числе хранение орудий взлома, нарушение общественного порядка и проникновение на частную территорию.

Российским руферам, которые забрались на шпиль Empire State Building, предъявлено восемь обвинений, передает ABC News. В их числе хранение орудий взлома, нарушение общественного порядка и проникновение на частную территорию.

Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов) забрались на шпиль Empire State Building, где развернули черный баннер с надписью: «Когда сила любви становится сильнее жажды власти, в мире наступает мир». В своих соцсетях Ангелина Николау также опубликовала фотографию обручального кольца на фоне Нью-Йорка. На видеозаписях, которые публиковали СМИ, видно, что на вершине небоскреба Иван Биркус опустился на колено, после чего пара поцеловалась.

Полиция задержала руферов. Согласно административному кодексу Нью-Йорка, в городе запрещено забираться на любые сооружения выше 50 футов (около 15 метров). Высота Empire State Building с учетом шпиля — 443 метра. За нарушение закона предусмотрено наказание в виде заключения сроком до года или штрафа в размере не более $1 тыс.

Ангелина Николау и Иван Биркус родились в Москве. Последние несколько лет они живут в США. Первое совместное восхождение они совершили в 2016 году. В разные годы Иван Биркус взбирался на Эйфелеву башню в Париже и главное здание МГУ в Москве. Вместе они поднимались на вершину небоскреба Goldin Finance 117 в Тяньцзине. В 2024 году вышел посвященный им документальный фильм «Skywalkers: История одной пары».

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