Юрист Южалин: сотрудник может уйти раньше за счёт обеденного перерыва

Тем не менее, по словам эксперта, конкретные часы обеденного перерыва обычно регламентируются работодателем. Он отметил, что в графике рабочего времени в обязательном порядке фиксируются как продолжительность, так и точное время перерыва для отдыха и питания. Следовательно, как объяснил юрист, сотрудник обязан соблюдать установленный регламент. Южалин подчеркнул, что перенос обеда на другие часы допускается исключительно по предварительному согласованию с руководством.