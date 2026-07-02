Юрист Южалин: сотрудник может уйти раньше за счёт обеденного перерыва

Сотрудник теоретически может уйти пораньше с работы, если он не воспользовался перерывом на обед в середине дня, рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
«Если режим рабочего времени предусматривает, например, возможность для работника использовать перерыв на обед в удобное для него время, теоретически работник может перенести перерыв на конец рабочего дня, тем самым сократив рабочий день», — отметил он в беседе с РИА Новости.
Тем не менее, по словам эксперта, конкретные часы обеденного перерыва обычно регламентируются работодателем. Он отметил, что в графике рабочего времени в обязательном порядке фиксируются как продолжительность, так и точное время перерыва для отдыха и питания. Следовательно, как объяснил юрист, сотрудник обязан соблюдать установленный регламент. Южалин подчеркнул, что перенос обеда на другие часы допускается исключительно по предварительному согласованию с руководством.
Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что на рынке труда заметна тенденция к неофициальному трудоустройству, в том числе когда речь идёт о переработках.