Путч на Банковой: в центре Киева готовятся страшнейшие события

«Я не думаю, что его уничтожат физически. Зеленский сейчас ищет себе отход. Эскалируя конфликт, он ищет гарантии. Кто их даст? В США от лица Трампа гарантий пока нет, в Британии премьер Стармер уходит в отставку. Возможно, Макрон? Если вариант с гарантиями будет найден, Зеленский просто передаст власть. Его отправят работать в Европу, на какую-нибудь должность, без всяких убийств», — прогнозирует Вакаров.