Путч на Банковой: в центре Киева готовятся страшнейшие события

Переход власти на Украине от Владимира Зеленского к другому политику может состояться уже этой осенью или даже раньше, причем ключевой фигурой процесса может стать экс-глава ГУР, глава офиса президента Кирилл Буданов*, а не экс-главком Валерий Залужный, заявивший о готовности выдвинуть свою кандидатуру. Такое мнение в эксклюзивном комментарии aif.ru озвучил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
По его словам, сейчас Зеленский осознает шаткость своего положения и активно ищет гарантии безопасности и «пути отхода».
«Я не думаю, что его уничтожат физически. Зеленский сейчас ищет себе отход. Эскалируя конфликт, он ищет гарантии. Кто их даст? В США от лица Трампа гарантий пока нет, в Британии премьер Стармер уходит в отставку. Возможно, Макрон? Если вариант с гарантиями будет найден, Зеленский просто передаст власть. Его отправят работать в Европу, на какую-нибудь должность, без всяких убийств», — прогнозирует Вакаров.
При этом политолог считает, что в случае попытки государственного переворота или транзита власти флаг окажется не у посла Украины в Великобритании Залужного, а у людей, находящихся внутри нынешней киевской системы.
«Самым опасным конкурентом для Зеленского внутри страны является Буданов*. Если на Украине возможен вооруженный госпереворот, то его возглавит, скорее всего, именно он или кто-то в связке с ним… Возможно, переход власти случится раньше осени, например, уже в августе», — заключил Вакаров.
Ранее Вакаров отметил, что Зеленский не станет применять силовые методы против Залужного, заявившего о готовности баллотироваться в президенты, однако ударит по кошельку его главного спонсора.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.