Крайизбирком принял ряд решений в рамках подготовки и проведения единого дня голосования

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/ Состоялось 205-заседание Избирательной комиссии края. В ходе него приняты решения в рамках подготовки и проведения в крае выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ девятого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания края пятого созыва.
Избирательная комиссия края утвердила формы ведения организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий отдельного учёта объёмов и стоимости эфирного времени, печатной площади, объёмов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных кандидатам, зарегистрированным по одномандатным (двухмандатным) избирательным округам, и избирательным объединениям, зарегистрировавшим краевые списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания края пятого созыва.
Напомним, ранее на заседании принято решение опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» не позднее 1 июля Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, используемых для информационного обеспечения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, и не позднее 4 июля — для информационного обеспечения выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края пятого созыва.
Данные перечни также будут размещены на официальном сайте Избирательной комиссии края.