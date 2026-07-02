Специалист Кузьменко: частая перезагрузка смартфона не несёт пользы

Частая перезагрузка смартфона не несёт пользы и не решает никаких системных задач, рассказал в беседе с RT руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Пользователи, которые выключают телефон по несколько раз в день, не продлевают срок его службы, а просто тратят время, пояснил собеседник RT.
Кроме того, как отметил специалист, современные смартфоны спроектированы так, что процесс перезагрузки — это штатный режим работы, а не экстремальная нагрузка.
«Все эти страшилки про убитый аккумулятор и сгоревший процессор — не более чем мифы, которые кочуют из одного блога в другой. Да, если перезагружать телефон по сто раз на дню, это будет просто бессмысленно, но не вредно. А вот если смартфон начал самопроизвольно перезагружаться или зависать — это не повод перезагружать его чаще, а повод проверить устройство в сервисном центре», — посоветовал эксперт.
По его словам, аккумулятор изнашивается от циклов заряда-разряда, а не от количества перезагрузок.
«Главные враги батареи — критические температурные режимы, полный разряд до нуля и использование некачественного зарядного устройства», — подчеркнул аналитик.
Он также перечислил признаки реального износа аккумулятора.
«Смартфон самопроизвольно выключается при 20—30% заряда, вздувается корпус, батарея греется в состоянии покоя. Если этих “симптомов” нет, батарея в порядке», — пояснил Кузьменко.
Ранее россиян предупредили, что смартфон может не подключаться к Wi-Fi из-за настроек сети.