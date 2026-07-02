Специалист Кузьменко: частая перезагрузка смартфона не несёт пользы

«Все эти страшилки про убитый аккумулятор и сгоревший процессор — не более чем мифы, которые кочуют из одного блога в другой. Да, если перезагружать телефон по сто раз на дню, это будет просто бессмысленно, но не вредно. А вот если смартфон начал самопроизвольно перезагружаться или зависать — это не повод перезагружать его чаще, а повод проверить устройство в сервисном центре», — посоветовал эксперт.