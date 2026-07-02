Диас-Канель: влияние блокады США может спровоцировать волнения на Кубе

Периоды отключения электричества в республике все увеличиваются, в большинстве районов во всех городах страны, в том числе в Гаване, его включают лишь на 1−2 часа в день, во многих районах периоды отключения света достигают 2−3 суток без перерыва на его включение. Все чаще в социальных сетях население обращается к Национальной электроэнергетической компании с требованиями урегулировать эту проблему. Также на всей территории Кубы наблюдаются серьезные проблемы с газообеспечением и водоснабжением, так как насосы не могут работать без электричества. Ситуацию осложняет особенно жаркая погода, характерная для летнего сезона на острове.