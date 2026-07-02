Диас-Канель: влияние блокады США может спровоцировать волнения на Кубе

«Поскольку мы верим в многосторонний подход и в роль ООН в урегулировании конфликтов, а также в связи с тем, что [масштаб] блокады достиг критического уровня, и [ее влияние] может спровоцировать социальные волнения [на острове], мы вновь обращаемся к Генеральной Ассамблее [ГА ООН]», — написал он в X, объясняя объявленное накануне главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей решение о том, что карибская республика запросила проведение внеочередного заседания ГА ООН, посвященного теме необходимости отмены торгово-экономического и финансового эмбарго, которое Вашингтон сохраняет в отношении Острова свободы уже почти 70 лет. «Куба не представляет угрозы, — вновь подчеркнул Диас-Канель. — Угроза — это геноцидная блокада».
Выступая 30 июня на пресс-конференции в Гаване, министр иностранных дел Кубы сообщил, что власти карибской республики решили запросить проведение внеочередного заседания ГА ООН в связи со сложившейся в стране ситуацией из-за торгово-экономической и финансовой блокады США в отношении острова. Родригес Паррилья сказал, что оно пройдет 7 июля, и выразил уверенность, что большая часть международного сообщества вновь поддержит Кубу.
О кризисной ситуации на острове.
Власти карибской республики считают американское эмбарго главной причиной бедственного состояния ее экономики. Ситуация на Кубе резко ухудшилась в конце января этого года после того, как администрация США объявила о мерах, направленных на полную блокаду поставок топлива на остров. С февраля Вашингтон принял уже несколько пакетов санкций в отношении карибской республики, в результате чего положение дел на острове приобрело характер кризисного.
Периоды отключения электричества в республике все увеличиваются, в большинстве районов во всех городах страны, в том числе в Гаване, его включают лишь на 1−2 часа в день, во многих районах периоды отключения света достигают 2−3 суток без перерыва на его включение. Все чаще в социальных сетях население обращается к Национальной электроэнергетической компании с требованиями урегулировать эту проблему. Также на всей территории Кубы наблюдаются серьезные проблемы с газообеспечением и водоснабжением, так как насосы не могут работать без электричества. Ситуацию осложняет особенно жаркая погода, характерная для летнего сезона на острове.
Традиционно голосование на тему отмены торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США проходит на специальной сессии ГА ООН осенью. В прошлом году Кубу в этом вопросе поддержало большинство стран мира. Россия традиционно выступает за принятие резолюции в пользу отмены блокады в отношении карибской республики.