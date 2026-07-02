В СФ рассказали, на какие компромиссы Россия не пойдет по Украине

«В случае с российско-украинским конфликтом, безусловно, [у нас] есть готовность и к возобновлению переговоров, и к обсуждению всего комплекса вопросов, и к тому, чтобы в конечном итоге идти на какие-то компромиссы — без этого просто-напросто не бывает. Но я уверен, что компромиссов не может быть в главном, а главное — это устранение первопричин этого конфликта», — сказал сенатор.