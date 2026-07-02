В СФ рассказали, на какие компромиссы Россия не пойдет по Украине

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Устранение первопричин начала украинского конфликта не может быть темой для компромиссов в рамках переговорного процесса. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
«В случае с российско-украинским конфликтом, безусловно, [у нас] есть готовность и к возобновлению переговоров, и к обсуждению всего комплекса вопросов, и к тому, чтобы в конечном итоге идти на какие-то компромиссы — без этого просто-напросто не бывает. Но я уверен, что компромиссов не может быть в главном, а главное — это устранение первопричин этого конфликта», — сказал сенатор.
«Моя личная убежденность, как гражданина Российской Федерации, по этим вопросам: соблюдения прав людей, обеспечения безопасности Российской Федерации — никаких компромиссов быть просто не может», — добавил он.
Россия, по словам сенатора, показала готовность к компромиссам в том числе и во время заключения Минских соглашений в 2014—2015 гг. Предложения президента РФ Владимира Путина от декабря 2021 года, касающиеся обсуждения взаимных гарантий и конструкции коллективной безопасности в Европе, также были готовностью к компромиссу, считает сенатор. «Мы готовы были говорить на все эти темы, нам сказали: “нет, не надо, это не ваше дело”, — заключил он.