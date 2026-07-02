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Минобороны: ВС России поразили логистические центры ВСУ по доставке БПЛА

Российские войска атаковали логистические центры ВСУ в Новой Одессе в Николаевской области Украины, сообщили в Минобороны России.

Российские войска атаковали логистические центры ВСУ в Новой Одессе в Николаевской области Украины, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве заявили, что удары были нанесены с помощью дронов «Герань».

Операторы российских БПЛА, как подчеркнули в министерстве, поразили все цели.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские Воздушно-космические силы нанесли удары по пунктам временной дислокации и управления беспилотниками ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях.

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