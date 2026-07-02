Нетаньяху: Израиль готов отказаться от финансовой помощи США

Помимо этого Биньямин Нетаньяху одновременно сделал несколько заявлений по поводу региональной безопасности. Он выступил против создания палестинского государства. Комментируя военные действия Израиля против Ирана, господин Нетаньяху заявил: «Мы дважды вторгались в Иран, чтобы спастись от уничтожения. Если потребуется, будет и третий раз». Кроме того, премьер-министр сообщил, что израильские войска останутся в Ливане до тех пор, пока будут считать «Хезболлу» угрозой.