Дрозденко: в ходе отражения атаки на Ленобласть сбито семь беспилотников

Семь беспилотников уничтожено в ходе отражения атаки ВСУ на Ленинградскую область, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«В ходе отражения атаки над территорией нашего региона сбито семь БПЛА противника», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, воздушная опасность в Ленобласти отменена.
Ранее стало известно, что в нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
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