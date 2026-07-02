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Дрозденко: в ходе отражения атаки на Ленобласть сбито семь беспилотников

Семь беспилотников уничтожено в ходе отражения атаки ВСУ на Ленинградскую область, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Семь беспилотников уничтожено в ходе отражения атаки ВСУ на Ленинградскую область, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В ходе отражения атаки над территорией нашего региона сбито семь БПЛА противника», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, воздушная опасность в Ленобласти отменена.

Ранее стало известно, что в нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

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