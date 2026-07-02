ЕАЭС готовит новые решения для развития торговли с Китаем

Семинар в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии: обсуждение барьеров в торговле и планы сотрудничества с Китаем
В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС) прошел семинар, посвященный обсуждению существующих барьеров в торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китаем. Участники мероприятия определили ключевые вопросы, которые планируется вынести на рассмотрение Совместной комиссии ЕАЭС и КНР.
Участники встречи
Во встрече приняли участие представители государственных органов, отраслевых ассоциаций и бизнеса стран ЕАЭС. Китай остается главным торговым партнером ЕАЭС, и сотрудничество с этой страной оказывает существенное влияние на экономический рост объединения.
Цель семинара
Семинар прошел под председательством министра по торговле ЕАЭС Андрея Слепнева. Основная цель мероприятия заключалась в подготовке к шестому заседанию Совместной комиссии, созданной в рамках Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. Участники обсудили статус текущих отношений, выявили препятствия в работе и определили вопросы для продвижения.
Основные вопросы обсуждения
В ходе семинара были рассмотрены наиболее актуальные вопросы, влияющие на развитие взаимной торговли между ЕАЭС и Китаем. В центре внимания находились следующие темы:
Доступ товаров ЕАЭС на рынок Китая.
Ветеринарные и санитарные требования.
Техническое и климатическое регулирование.
Защита интеллектуальной собственности.
Развитие международных транспортных коридоров.
Электронная торговля.
Финансовое сопровождение экспортных сделок.
Особое внимание было уделено вопросам повышения устойчивости логистики и обеспечения стабильности поставок чувствительных товаров.
Приоритетные направления сотрудничества
По итогам встречи министр Андрей Слепнев обозначил ключевые направления дальнейшей работы с китайскими партнерами. В фокусе внимания должны находиться следующие аспекты:
Цифровизация торговли.
Технические регламенты.
Санитарные и фитосанитарные меры.
Технические барьеры в торговле.
Финансовое сопровождение экспорта.
Транспортные коридоры.
Вопросы безопасности цепочек поставок товаров.
Значение для бизнеса
Итоги семинара станут основой для подготовки повестки шестого заседания Совместной комиссии и будут использованы в дальнейшей работе ЕАЭС по развитию торгово-экономического сотрудничества с Китаем. Снижение торговых барьеров, совершенствование технических требований и развитие транспортной инфраструктуры позволят упростить доступ товаров на рынки, ускорить логистику и создать дополнительные возможности для экспортеров стран ЕАЭС.