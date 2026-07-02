ЕАЭС готовит новые решения для развития торговли с Китаем

Семинар прошел под председательством министра по торговле ЕАЭС Андрея Слепнева. Основная цель мероприятия заключалась в подготовке к шестому заседанию Совместной комиссии, созданной в рамках Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. Участники обсудили статус текущих отношений, выявили препятствия в работе и определили вопросы для продвижения.