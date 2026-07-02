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ЕАЭС готовит новые решения для развития торговли с Китаем

Евразийский экономический союз и Китай готовятся к очередному этапу развития торгово-экономического сотрудничества.

Источник: Деловой Казахстан

Семинар в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии: обсуждение барьеров в торговле и планы сотрудничества с Китаем

В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС) прошел семинар, посвященный обсуждению существующих барьеров в торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китаем. Участники мероприятия определили ключевые вопросы, которые планируется вынести на рассмотрение Совместной комиссии ЕАЭС и КНР.

Участники встречи

Во встрече приняли участие представители государственных органов, отраслевых ассоциаций и бизнеса стран ЕАЭС. Китай остается главным торговым партнером ЕАЭС, и сотрудничество с этой страной оказывает существенное влияние на экономический рост объединения.

Цель семинара

Семинар прошел под председательством министра по торговле ЕАЭС Андрея Слепнева. Основная цель мероприятия заключалась в подготовке к шестому заседанию Совместной комиссии, созданной в рамках Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. Участники обсудили статус текущих отношений, выявили препятствия в работе и определили вопросы для продвижения.

Основные вопросы обсуждения

В ходе семинара были рассмотрены наиболее актуальные вопросы, влияющие на развитие взаимной торговли между ЕАЭС и Китаем. В центре внимания находились следующие темы:

  • Доступ товаров ЕАЭС на рынок Китая.

  • Ветеринарные и санитарные требования.

  • Техническое и климатическое регулирование.

  • Защита интеллектуальной собственности.

  • Развитие международных транспортных коридоров.

  • Электронная торговля.

  • Финансовое сопровождение экспортных сделок.

Особое внимание было уделено вопросам повышения устойчивости логистики и обеспечения стабильности поставок чувствительных товаров.

Приоритетные направления сотрудничества

По итогам встречи министр Андрей Слепнев обозначил ключевые направления дальнейшей работы с китайскими партнерами. В фокусе внимания должны находиться следующие аспекты:

  • Цифровизация торговли.

  • Технические регламенты.

  • Санитарные и фитосанитарные меры.

  • Технические барьеры в торговле.

  • Финансовое сопровождение экспорта.

  • Транспортные коридоры.

  • Вопросы безопасности цепочек поставок товаров.

Значение для бизнеса

Итоги семинара станут основой для подготовки повестки шестого заседания Совместной комиссии и будут использованы в дальнейшей работе ЕАЭС по развитию торгово-экономического сотрудничества с Китаем. Снижение торговых барьеров, совершенствование технических требований и развитие транспортной инфраструктуры позволят упростить доступ товаров на рынки, ускорить логистику и создать дополнительные возможности для экспортеров стран ЕАЭС.