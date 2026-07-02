ВАРПЭ: самыми подешевевшими видами рыбы в России стали кета и нерка

Кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России по итогам первого полугодия 2026 года.
Об этом сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
«По данным на конец июня, оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке снизились на 10% и на 5%, сделав их самыми подешевевшими видами рыбы в российском опте в первом полугодии 2026 года», — рассказали в ассоциации.
Уточняется, что цена на кету упала до 450 рублей за кг, а нерку — до 750 рублей.
Ранее в ВАРПЭ рассказали, что Россия в 2025 году экспортировала в КНР рыбу на $3,42 млрд, став крупнейшим поставщиком этой продукции на китайском рынке.
Кроме того, глава Росрыболовства отмечал, что ведомство прогнозирует снижение вылова лососёвых по итогам 2026 года до 230—250 тыс. т.