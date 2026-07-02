Дэвис посоветовал Западу протрезветь перед тем, как идти на конфликт с РФ

«Мы знаем, каков наш реальный военный потенциал. И у нас нет средств воздушного нападения, которые могли бы даже отдаленно сравниться с теми, что есть у русских. Нам нужно протрезветь сейчас, пока мы еще можем», — резюмировал аналитик.