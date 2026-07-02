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Дэвис посоветовал Западу протрезветь перед тем, как идти на конфликт с РФ

Экс-подполковник армии США: у Запада отсутствует достаточный военный потенциал для прямого конфликта с РФ.

Источник: Аргументы и факты

Бывший подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис заявил, что у западных стран отсутствует достаточный военный потенциал для прямого противостояния с Россией.

По его словам, Запад продолжает стремиться к стратегическому поражению РФ. При этом риск возникновения прямого конфликта между Россией и западными государствами становится все более реальным.

«Мы знаем, каков наш реальный военный потенциал. И у нас нет средств воздушного нападения, которые могли бы даже отдаленно сравниться с теми, что есть у русских. Нам нужно протрезветь сейчас, пока мы еще можем», — резюмировал аналитик.

Дэвис подчеркнул, что за последние годы Россия значительно укрепила свой военно-промышленный комплекс, в то время как страны Запада, напротив, сократили свои военные резервы и накопили крупные долги.

Ранее профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что расширение военных блоков Запада станет причиной разрушения Украины.

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