Бывший подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис заявил, что у западных стран отсутствует достаточный военный потенциал для прямого противостояния с Россией.
По его словам, Запад продолжает стремиться к стратегическому поражению РФ. При этом риск возникновения прямого конфликта между Россией и западными государствами становится все более реальным.
«Мы знаем, каков наш реальный военный потенциал. И у нас нет средств воздушного нападения, которые могли бы даже отдаленно сравниться с теми, что есть у русских. Нам нужно протрезветь сейчас, пока мы еще можем», — резюмировал аналитик.
Дэвис подчеркнул, что за последние годы Россия значительно укрепила свой военно-промышленный комплекс, в то время как страны Запада, напротив, сократили свои военные резервы и накопили крупные долги.
Ранее профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что расширение военных блоков Запада станет причиной разрушения Украины.