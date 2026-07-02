Врач Мартынова: купание в водоёмах может грозить заражением гепатитом А

Купание в непроверенных местах может обернуться не только испорченным отдыхом, но и серьёзными инфекционными заболеваниями, предупредила в беседе с RT Анна Мартынова, врач-эпидемиолог, заведующая эпидемиологическим отделом Российской детской клинической больницы Минздрава России.
По её словам, для средней полосы России в жаркое время года наиболее высок риск заражения дизентерией, гепатитом А, амебиазом, лямблиозом, эшерихиозом, сальмонеллёзом и грибковыми заболеваниями.
«Отдельную опасность представляют водоёмы, где обитают водоплавающие птицы — дикие утки, лебеди и гуси. В таких местах существует риск заражения церкариозом, или “зудом купальщика”. Заболевание вызывается паразитами, обитающими на птицах. Личинки церкарий находятся в воде и во время купания могут проникать под кожу человека, вызывая воспаление, сыпь и волдыри», — добавила эксперт.
Не рекомендуется выбирать для купания и водоёмы, берега которых используются для выпаса или водопоя сельскохозяйственных животных, подчеркнула собеседница RT.
«В таких местах повышается риск заражения тениаринхозом и гименолепидозом — заболеваниями, вызываемыми плоскими червями, паразитирующими у животных и способными поражать человека», — предостерегла Мартынова.
Она добавила, что инфекционные риски повышают такие факторы как стоячая вода, тёплая погода, наличие промышленных стоков и сброса неочищенных канализационных вод, присутствие водоплавающих птиц и сельскохозяйственных животных в прибрежной зоне и большая скученность людей.
«Купаться следует только в разрешённых местах, оборудованных пляжной инфраструктурой. Ежегодно Роспотребнадзор в открытых источниках публикует информацию о водоёмах, разрешённых для купания. Во время купания желательно избегать попадания воды в рот и нос», — посоветовала врач.
После купания рекомендуется принять душ и переодеться в сухую одежду, заявила она.
Детей младшего возраста не стоит оставлять без купальных принадлежностей, поскольку детская кожа более подвержена раздражению и травматизации, объяснила Мартынова.
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