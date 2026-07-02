Врач Мартынова: купание в водоёмах может грозить заражением гепатитом А

«Отдельную опасность представляют водоёмы, где обитают водоплавающие птицы — дикие утки, лебеди и гуси. В таких местах существует риск заражения церкариозом, или “зудом купальщика”. Заболевание вызывается паразитами, обитающими на птицах. Личинки церкарий находятся в воде и во время купания могут проникать под кожу человека, вызывая воспаление, сыпь и волдыри», — добавила эксперт.