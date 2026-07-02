TWZ: США вывели с базы в Великобритании бомбардировщики B-52 Stratofortress

По его сведениям, шесть бомбардировщиков в две группы по три воздушных судна покинули 1 июля авиабазу Фэрфорд. Эти самолеты применялись для нанесения ударов по территории исламской республики, отмечает издание.
Вывод из Великобритании B-52 Stratofortress не помешает США возобновить атаки против Ирана при необходимости, указывает The War Zone. На авиабазе на юго-западе Англии остаются 12 стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, кроме того, Вашингтон сможет применить бомбадировщики B-52, B-1 и B-2, базирующиеся непосредственно на территории Соединенных Штатов.