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TWZ: США вывели с базы в Великобритании бомбардировщики B-52 Stratofortress

Эти самолеты применяли для ударов по территории Ирана, сообщил портал.

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 Stratofortress покинули Великобританию, где были размещены для использования в ходе боевых действий против Ирана. Об этом сообщил портал The War Zone (TWZ).

По его сведениям, шесть бомбардировщиков в две группы по три воздушных судна покинули 1 июля авиабазу Фэрфорд. Эти самолеты применялись для нанесения ударов по территории исламской республики, отмечает издание.

Вывод из Великобритании B-52 Stratofortress не помешает США возобновить атаки против Ирана при необходимости, указывает The War Zone. На авиабазе на юго-западе Англии остаются 12 стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, кроме того, Вашингтон сможет применить бомбадировщики B-52, B-1 и B-2, базирующиеся непосредственно на территории Соединенных Штатов.

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