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Аэропорт Пскова возобновил работу

В аэропорту Пскова сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

В аэропорту Пскова сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

Об этом заявили в Росавиации.

Меры принимались для обеспечения безопасности полётов.

Ранее стало известно, что в нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

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