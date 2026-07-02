Аэропорт Пскова возобновил работу

В аэропорту Пскова сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Об этом заявили в Росавиации.
Меры принимались для обеспечения безопасности полётов.
Ранее стало известно, что в нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Губернатор Ленинградкой области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении семи беспилотников над регионом.
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Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.Читать дальше