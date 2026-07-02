Морпехи ликвидировали группу ДРГ из западных наемников

«Мы поняли, что слишком рискованно перестреливаться с ними. “Птичкой” (дроном — ред.) посмотрели, где он (противник — ред.) точно сидит. Сделали сброс, он начал двигаться, его FPV-дрон добил. Потом мы подбежали, пару гранат туда закинули», — сказал военнослужащий.