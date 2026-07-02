Морпехи ликвидировали группу ДРГ из западных наемников

ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Военнослужащие 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» в ходе боевых действий на добропольском направлении ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, у участников которой после боя были обнаружены иностранные документы западных стран, сообщил РИА Новости боец с позывным Перс.
По словам заместителя командира роты 177-го гвардейского полка морской пехоты, в последнее время российские подразделения стали реже сталкиваться с иностранными наемниками, однако те, с кем приходилось вести бой, отличались высокой подготовкой.
«На последних задачах сталкивались с западными наемниками. Честно скажу, меньше становится», — рассказал Перс.
По словам морпеха, после продолжительной перестрелки российские военнослужащие решили применить беспилотники для поражения противника.
«Мы поняли, что слишком рискованно перестреливаться с ними. “Птичкой” (дроном — ред.) посмотрели, где он (противник — ред.) точно сидит. Сделали сброс, он начал двигаться, его FPV-дрон добил. Потом мы подбежали, пару гранат туда закинули», — сказал военнослужащий.
После завершения боя российские бойцы осмотрели тела погибших и обнаружили документы.
«Документы проверяли — документы западных стран были. Передали их куда надо», — отметил Перс.
По его словам, участники группы были экипированы снаряжением и вооружением преимущественно натовского образца.
«Все натовское было. У кого-то даже винтовки М-серии были», — добавил морпех.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы иногда просачиваются на занятые российскими войсками территории, в том числе в российской военной форме, но их достаточно быстро ликвидируют.